Тульские артиллеристы уничтожили западную самоходку на северском направлении
Артиллеристы тульских десантников уничтожили самоходную гаубицу ВСУ
Артиллеристы тульских десантников уничтожили самоходную гаубицу ВСУ западного производства, пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Западную самоходку поразили в ходе контрбатарейной борьбы.
Она была уничтожена подразделением орудия «Мста-Б». Коррекция огня и фиксация попаданий производилась с помощью беспилотных летательных аппаратов.
«Работает осколочно-фугасными снарядами и высокоточными боеприпасами. Выполняет разные задачи: разрушение фортификационных разрушений противника, техники и живой силы», — рассказал командир батареи с позывным Буран.