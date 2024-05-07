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Тульские артиллеристы уничтожили западную самоходку на северском направлении

Артиллеристы тульских десантников уничтожили самоходную гаубицу ВСУ
Происшествия

Артиллеристы тульских десантников уничтожили самоходную гаубицу ВСУ западного производства, пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Западную самоходку поразили в ходе контрбатарейной борьбы.

Она была уничтожена подразделением орудия «Мста-Б». Коррекция огня и фиксация попаданий производилась с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Работает осколочно-фугасными снарядами и высокоточными боеприпасами. Выполняет разные задачи: разрушение фортификационных разрушений противника, техники и живой силы», — рассказал командир батареи с позывным Буран.