Тульские артиллеристы уничтожили западную самоходку на северском направлении

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Артиллеристы тульских десантников уничтожили самоходную гаубицу ВСУ западного производства, пишет « Известия » со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Западную самоходку поразили в ходе контрбатарейной борьбы.

Она была уничтожена подразделением орудия «Мста-Б». Коррекция огня и фиксация попаданий производилась с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Работает осколочно-фугасными снарядами и высокоточными боеприпасами. Выполняет разные задачи: разрушение фортификационных разрушений противника, техники и живой силы», — рассказал командир батареи с позывным Буран.