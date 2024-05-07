сегодня в 07:11

Холодная и ветреная погода со снегом ожидается в Московском регионе во вторник

В Московской области и столице во вторник прогнозируется порывистый ветер, может пройти мокрый снег, местами сильный, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также при облачной погоде пройдет дождь.

Северо-восточный, северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. местами порывы могут достигать 14 м/с. Атмосферное давление днем опустится до 741 мм рт. ст.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут 0 — плюс 2 градуса, днем 8 мая — от плюс 5 до плюс 7. Ветер усилится порывами до 20 м/с, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.