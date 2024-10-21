Сезон зимнего плавания открыли в Павлово-Посадском округе

Клуб «Отмороженные Амазонки» города Электрогорск гостеприимно встретил участников, которые съехались из разных уголков Подмосковья и других регионов страны. Открытие сезона зимнего плавания — это уже традиционное событие для Электрогорска, которое собирает людей всех возрастов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ледяную воду погружались как совсем юные спортсмены, так и опытные моржи, которые уже много лет закаляют свое тело и дух.

Амазонки подготовили для всех гостей яркую шоу-программу: праздничный забег, зажигательную танцевальную разминку в стиле зумба, жаркую баню, а также стояние на гвоздях. Вкусный и ароматный плов согрел каждого и помог восстановить силы после заплывов.

«Сезон зимнего плавания открыт, впереди у наших смелых девушек еще много достижений. Мы постараемся провести время с максимальной пользой для себя и своего здоровья!» — поделилась одна из организаторов клуба «Отмороженные Амазонки» Марина Замалаева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.