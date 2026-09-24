Сезон школьной спортивной лиги стартовал в Воскресенске 23 сентября

Новый сезон «Единой школьной лиги Московской области» открыли 23 сентября во Дворце водного спорта «Дельфин» в Воскресенске. В соревнованиях выступят 13 школ округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Единая школьная лига Московской области» запустили в 2024 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его цель — популяризация спорта среди детей и молодежи. Воскресенск присоединился к лиге в 2025 году.

В дебютном сезоне округ представляли 10 команд. Они соревновались в футзале, баскетболе 3×3, волейболе и шахматах. Абсолютным чемпионом муниципального этапа сезона 2025/2026 стала команда МОУ «СОШ им. Героя России Сергея Рыбникова».

В новом сезоне число школ-участниц выросло до 13. К лиге присоединились МОУ «СОШ «Наши традиции»», МОУ «СОШ «Сфера»» и МБОУ-лицей «ВКШ». К четырем прежним дисциплинам добавились настольный теннис и киберспорт.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.