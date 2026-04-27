Сезон RDS GP стартует 2 мая на Moscow Raceway

Первый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет 2–3 мая на автодроме Moscow Raceway. Сезон-2026 станет 17-м в истории чемпионата и отметится возвращением иностранных пилотов.

В новом сезоне RDS GP сохранен основной регламент, однако изменен формат уик-энда: все парные заезды теперь пройдут в воскресенье, а суббота отведена под тренировки и квалификацию. По ходу чемпионата команды перейдут на новый состав шин, разработанный специально для серии.

Действующий командный чемпион Takayma Forward Auto сохранил состав во главе с четырехкратным чемпионом Георгием Чивчяном. «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» усилилась Евгением Лосевым, который вновь выступит вместе с Аркадием Цареградцевым. Fresh Racing расширился до четырех пилотов и пригласил ирландца Томаса Кайли.

После перерыва в чемпионат возвращается представитель Гонконга Чарльз Нг, заявленный как минимум на первый этап. Ожидается участие и других легионеров по ходу сезона.

Lukoil Racing Drift Team сократила состав до трех пилотов и будет самостоятельно готовить технику. Среди новинок сезона — Ford Mustang Ильи Федорова и несколько новых проектов на базе BMW, Toyota и российских шасси.

Этап 2 мая откроют тренировки и квалификация, 3 мая пройдут парные заезды до финала. Трансляции будут доступны на платформе RDS TV.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.