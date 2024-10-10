Серпуховские спортсмены победили на турнире по смешанным боевым искусствам

В городе Долгопрудный 6 октября прошел масштабный турнир по смешанным боевым искусствам (ММА), который собрал более 380 бойцов со всей страны. В числе участников были и спортсмены из городского округа Серпухов, что подчеркивает растущий интерес к этому виду спорта в регионе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Отдельно стоит отметить впечатляющие результаты воспитанников секции спортивной борьбы «Панкратион» Дворца культуры «Россия». В соревнованиях они продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства. Золотые медали завоевали Андрей Иванов, Артур Мурадян и Иван Павлов, что стало ярким подтверждением их усердных тренировок и стремления к победе. Серебряную медаль привез Максим Михеев, который также показал отличные результаты в своих боях.

Руководитель секции Олег Одинцов выразил гордость за своих воспитанников и отметил, что такие турниры не только способствуют развитию навыков бойцов, но и укрепляют командный дух. Он подчеркнул важность участия в подобных мероприятиях для повышения уровня спортивного мастерства и обмена опытом с другими атлетами.

Турнир в Долгопрудном стал значимым событием не только для участников, но и для зрителей, которые смогли насладиться захватывающими поединком.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.