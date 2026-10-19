39-летняя звезда бразильских сериалов Бланко скончалась от онкологии

Она умерла 18 октября.

«С большой грустью сообщаем о смерти нашей любимой сестры Луы Марии Бланко. Она вела борьбу против рака в последние месяцы жизни, и в это время она была полностью окружена любовью семьи и друзей, которые были с ней всю жизнь», — написал брат артистки Даниель Бланко.

Поклонники высказывают слова соболезнования в связи со смертью Бланко. Люди пишут: «Луа. Бог принимает тебя! Лети, дорогая!», «Господи, какое горе!», «Как жаль эту девочку!», «Мое сердце и душа рыдают!», «Спасибо, что была с нами в этом мире».

В личном блоге актриса предпочитала не говорить о болезни. Бланко старалась делиться с подписчиками только позитивом и любовью. А еще звезда старалась много путешествовать, хотя иногда это было очень непросто.

Бланко сыграла десятки ролей в бразильских сериалах, среди которых «Три сестры», «Мятежники», «Смертный грех», «Сила желания» и т. д. Замужем актриса не была, детей у нее тоже не было.

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