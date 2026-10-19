Почти миллион за смерть лабрадора: суд наказал ветклинику в Москве за ошибки

В Москве суд взыскал 948 тыс. рублей с ветеринарной клиники в пользу владельцев лабрадора Ричарда. Собаке провели несколько операций, но после ухудшения состояния рекомендовали усыпление. Эксперты нашли ошибки и необоснованность вмешательства, сообщает РЕН ТВ .

Лабрадору по кличке Ричард провели несколько операций по удалению мочевого пузыря и почки в одной из московских ветклиник. При этом окончательный диагноз так и не был поставлен.

Несмотря на лечение, состояние животного продолжало ухудшаться. Владельцам рекомендовали усыпить питомца.

По данным экспертов, при лечении были допущены ошибки, а медицинское вмешательство оказалось необоснованным. Кроме того, собаку выписали из стационара, несмотря на воспалительный процесс и плохое состояние.

Столичный суд взыскал 948 тыс. рублей с ветклиники в пользу хозяев питомца.

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