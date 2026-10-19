Онколог Люберецкой больницы назвала признаки рака груди у мужчин

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Ани Баданян рассказала о симптомах рака молочной железы у мужчин. С начала года выявили три новых случая, всего на учете состоят 15 мужчин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В России на мужчин приходится менее 1% случаев рака молочной железы. Средний возраст выявления заболевания у них — около 67 лет, у женщин — около 62 лет.

К факторам риска относятся возраст, семейная наследственность, мутации генов BRCA1 и BRCA2, синдром Клайнфельтера, ожирение, прием эстрогенов, травмы и заболевания яичек. Цирроз и другие хронические болезни печени могут нарушать гормональный баланс, повышая уровень эстрогенов.

Насторожить должны безболезненное уплотнение в груди, часто возле соска, изменения кожи или соска, выделения из него.

«У мужчин ткань груди представлена в основном протоками, и почти все случаи рака груди у мужчин — это протоковый рак. Кроме того, у мужчин часто встречается гинекомастия — доброкачественное увеличение груди, которое может выглядеть как уплотнение. Именно поэтому любые изменения требуют осмотра врачом, чтобы исключить злокачественный процесс», — пояснила заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Ани Баданян.

Принципы диагностики и лечения у мужчин и женщин не отличаются. Для диагностики используют маммографию и биопсию. При подтверждении диагноза применяют хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию и гормональное лечение. Большинство опухолей у мужчин гормонозависимы, поэтому гормональная терапия эффективна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.