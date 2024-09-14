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Серпуховские спортсменки принимают участие в Первенстве Мира по муай-тай

В настоящий момент юные таланты Спортивной школы «Зубренок» и Бойцовского клуба «Кремень» представляют Серпухов на международной арене, участвуя в Первенстве Мира по муай-тай. Это знаковое событие для каждого из участников, ведь они демонстрируют свои навыки на одном из самых престижных соревнований в мире боевых искусств, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спортсменки отправились в Таиланд, который является родиной муай-тай. Под чутким руководством тренера Дильшода Мирзаева, они прошли всестороннюю и качественную подготовку, нацеленную на достижение высоких результатов. Благодаря упорным тренировкам в Бангкоке, в зале, известном как место подготовки чемпионов ONE FC, серпуховские спортсменки значительно повысили свой уровень мастерства.

13 сентября состоялось торжественное открытие Первенства Мира 2024. Для серпуховичей это долгожданное событие. Муниципалитет представляют Яна Еремина, Анастасия Назарова, Василиса Киселёва, София Нагуманова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.