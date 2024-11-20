Серпуховские пловцы завоевали 13 медалей на областных соревнованиях

С 16 по 19 ноября в Рузе состоялись Московские областные соревнования по плаванию 11-13 летних пловцов, отбор на Всероссийские соревнования «Юность России». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Честь городского округа Серпухов защищали 10 юных пловцов спортивной школы «Звезда». Ребята отлично проплыли и завоевали 13 медалей.

Героем соревнований стал Богдан Краморов (тренеры Марина и Алексей Калошины). Он завоевал три золотые медали: на стометровках вольным стилем и в комплексном плавании, а также на «полтиннике» баттерфляем. На дистанции 50 м вольным стилем Богдан завоевал бронзу. Савелий Петрунин (тренеры Марина и Алексей Калошины) стал бронзовым призером на «полтиннике» на спине с личным рекордом.

Порадовали серпуховские спортсмены и бронзовыми медалями в кролевой и в комбинированной эстафете. В эстафетной команде боролись изо всех сил: Ростислав Базеев, Александр Ровба, Богдан Краморов и Савелий Петрунин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.