Серпуховские мамы-футболистки заняли пятое место на всероссийском турнире

Серпуховская женская любительская футбольная команда «Мамы Ястребов» заняла пятое место в дивизионе «Начинающие» на III Всероссийском турнире «Да! Мы в спорте» в Химках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир, традиционно приуроченный ко Дню города, в этом году собрал рекордное количество участников — 24 любительские команды со всей России. Соревнования прошли на стадионе «Новые Химки» в праздничной атмосфере: с барабанным шоу, выступлениями артистов и поддержкой многочисленных болельщиков.

«Для нас это большое достижение — всего год назад мы только начинали тренироваться, а сегодня уже выступаем на всероссийском уровне, — поделилась капитан команды Оксана Потапова. — Самая большая поддержка сегодня была от наших детей, которые приехали поболеть за нас. Это придавало нам сил и уверенности».

Серпуховские спортсменки провели пять игр, три из которых завершили победой, одну сыграли в ничью и в лишь в одном матче уступили с минимальным счетом 0:1. Лучшим игроком команды была признана Анжела Зуева.

Команда «Мамы Ястребов» была создана в Серпухове в прошлом году по инициативе мам, чьи дети занимаются футболом. За это время спортсменки не только освоили основы игры, но и смогли добиться успехов на межрегиональном уровне.

Помимо соревновательной программы, организаторы подготовили открытые тренировки по футболу, спортивные конкурсы и мастер-классы.

Турнир в Химках был организован по инициативе местного женского футбольного клуба «МамСити» и проводится уже в третий раз. Участие серпуховской команды в таких соревнованиях является отличным примером того, как материнство и спорт могут успешно сочетаться, вдохновляя других женщин округа на активный образ жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.