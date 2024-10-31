Серпуховские гимнастки завоевали 30 медалей на соревнованиях в Москве
Фото - © Спортивная школа «Зубрёнок» Г.о. Серпухов
27 октября в Москве проходил турнир «Золотые Звездочки». В турнире принимали участие около 200 гимнасток из спортивных клубов Москвы и Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Воспитанницы спортивной школы «Зубренок» выступали с новыми программами и завоевали 30 наград.
1 место:
- Бактиярбекова Алия 2018 г. р.
- Бактиярбекова Муслима 2017 г. р.
- Цапикова Варвара 2017 г. р.
- Цапикова София 2017 г. р.
- Ягодкина Анна 2017 г. р.
- Амбарцумян Эвелина 2015 г. р.
- Курбэт Джессика 2014 г. р.
- Горшкова Валерия 2014 г. р.
- Голубева Софья 2013 г. р.
- Омарова Асият 2013 г. р.
- Сухович Мария 2013 г. р.
- Зюзина Алина 2011 г. р.
- Спиридонова Маргарита 2011 г. р.
- Амбарцумян Камилла 2011 г. р.
- дуэт Голубева Софья и Ягодкина Варвара.
2 место:
- Сафронова Виктория 2017 г. р.
- Фролова Арина 2015 г. р.
- Ягодкина Варвара 2014 г. р.
- Арсикова Ангелина 2014 г. р.
- Кострова Вероника 2013 г. р.
- Дранникова Ева 2013 г. р.
- Овчинникова Маруся 2012 г. р.
- Дюльгер Елизавета 2012 г. р.
3 место:
- Искускова Арина 2016 г. р.
- Кокорина Вероника 2015 г. р.
- Володина Валерия 2015 г. р.
- Лаур Альбина 2016 г. р.
- Кривенко Ульяна 2011 г. р.
- Чепурина Дарья 2011 г. р.
- Дранникова София 2011 г. р.
Многие из девочек регулярно выступают на соревнованиях и занимают достойные места.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.