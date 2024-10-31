Серпуховские гимнастки завоевали 30 медалей на соревнованиях в Москве

Спорт

Фото - © Спортивная школа «Зубрёнок» Г.о. Серпухов

27 октября в Москве проходил турнир «Золотые Звездочки». В турнире принимали участие около 200 гимнасток из спортивных клубов Москвы и Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Воспитанницы спортивной школы «Зубренок» выступали с новыми программами и завоевали 30 наград.

1 место:

  • Бактиярбекова Алия 2018 г. р.
  • Бактиярбекова Муслима 2017 г. р.
  • Цапикова Варвара 2017 г. р.
  • Цапикова София 2017 г. р.
  • Ягодкина Анна 2017 г. р.
  • Амбарцумян Эвелина 2015 г. р.
  • Курбэт Джессика 2014 г. р.
  • Горшкова Валерия 2014 г. р.
  • Голубева Софья 2013 г. р.
  • Омарова Асият 2013 г. р.
  • Сухович Мария 2013 г. р.
  • Зюзина Алина 2011 г. р.
  • Спиридонова Маргарита 2011 г. р.
  • Амбарцумян Камилла 2011 г. р.
  • дуэт Голубева Софья и Ягодкина Варвара.

2 место:

  • Сафронова Виктория 2017 г. р.
  • Фролова Арина 2015 г. р.
  • Ягодкина Варвара 2014 г. р.
  • Арсикова Ангелина 2014 г. р.
  • Кострова Вероника 2013 г. р.
  • Дранникова Ева 2013 г. р.
  • Овчинникова Маруся 2012 г. р.
  • Дюльгер Елизавета 2012 г. р.

3 место:

  • Искускова Арина 2016 г. р.
  • Кокорина Вероника 2015 г. р.
  • Володина Валерия 2015 г. р.
  • Лаур Альбина 2016 г. р.
  • Кривенко Ульяна 2011 г. р.
  • Чепурина Дарья 2011 г. р.
  • Дранникова София 2011 г. р.

Многие из девочек регулярно выступают на соревнованиях и занимают достойные места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.