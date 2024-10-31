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Серпуховские гимнастки завоевали 30 медалей на соревнованиях в Москве

27 октября в Москве проходил турнир «Золотые Звездочки». В турнире принимали участие около 200 гимнасток из спортивных клубов Москвы и Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Воспитанницы спортивной школы «Зубренок» выступали с новыми программами и завоевали 30 наград.

1 место:

Бактиярбекова Алия 2018 г. р.

Бактиярбекова Муслима 2017 г. р.

Цапикова Варвара 2017 г. р.

Цапикова София 2017 г. р.

Ягодкина Анна 2017 г. р.

Амбарцумян Эвелина 2015 г. р.

Курбэт Джессика 2014 г. р.

Горшкова Валерия 2014 г. р.

Голубева Софья 2013 г. р.

Омарова Асият 2013 г. р.

Сухович Мария 2013 г. р.

Зюзина Алина 2011 г. р.

Спиридонова Маргарита 2011 г. р.

Амбарцумян Камилла 2011 г. р.

дуэт Голубева Софья и Ягодкина Варвара.

2 место:

Сафронова Виктория 2017 г. р.

Фролова Арина 2015 г. р.

Ягодкина Варвара 2014 г. р.

Арсикова Ангелина 2014 г. р.

Кострова Вероника 2013 г. р.

Дранникова Ева 2013 г. р.

Овчинникова Маруся 2012 г. р.

Дюльгер Елизавета 2012 г. р.

3 место:

Искускова Арина 2016 г. р.

Кокорина Вероника 2015 г. р.

Володина Валерия 2015 г. р.

Лаур Альбина 2016 г. р.

Кривенко Ульяна 2011 г. р.

Чепурина Дарья 2011 г. р.

Дранникова София 2011 г. р.

Многие из девочек регулярно выступают на соревнованиях и занимают достойные места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.