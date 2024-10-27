Серпуховские футболисты стали чемпионами межрегионального турнира

сегодня в 12:35

Футболисты из Серпухова стали чемпионами межрегионального турнира по футболу среди команд 2013 года «Золотая Осень». В течение трех дней в Калуге за призовые места боролись команды из Московской, Калужской и Смоленской областей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Серпуховская команда «Крепость» не проиграла не одного матча и завоевала золотые медали. Кроме того, спортсмены получили персональные награды. Лучшим игроком турнира признан Сергей Панкратьев, лучшим нападающим — Севастьян Максимов, лучшим игроком команды — Никита Коршунов.

Напомним, в этом году команда «Крепость» 2013 года рождения стала первой в городе, первой в области и по итогам Всероссийских соревнований Детской футбольной лиги вошла в десятку сильнейших в стране. Летний сезон футболисты завершили красиво, подтвердив чемпионский титул на турнире в Калуге.

Поздравляем ребят и их тренера Сергея Виноградова с заслуженной победой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.