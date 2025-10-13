Серпуховичка завоевала золото на Чемпионате и Первенстве Азии по жиму в Гонконге

11 октября студентка Губернского колледжа из Серпухова Дарья Валиахметова завоевала золотую медаль на Чемпионате и Первенстве Азии по жиму в Гонконге. Победу ей принесли соревнования в классическом жиме в весовой категории до 57 кг — Дарья взяла вес 85 кг и 2 место в абсолютном зачете среди всех юниорок, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Дарья продолжает спортивную династию. Ее родители — заслуженный тренер России Владимир Валиахметов и Заслуженный мастер спорта Ирина Луговая.

«Дарье — новых ярких и красивых побед», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Эта победа не только гордость семьи, но и вдохновение для молодых спортсменов Серпухова, показывая, что упорный труд и поддержка близких приводят к вершинам. Успех Дарьи — результат многолетних усилий, баланса учебы в колледже и интенсивных тренировок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.