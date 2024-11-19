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Серпуховичи стали призерами на всероссийских соревнований по карате

Серпухов в третий раз стал площадкой для проведения всероссийских соревнований по карате. Более 200 спортсменов из разных регионов страны собрались на XXX Первенстве и Чемпионате Федерации Традиционного карате России (RTKF), который прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Воспитанники серпуховского клуба имени генерала В. Ф. Маргелова открыли соревнования показательным выступлением с элементами тамэсивари — разбивания твердых предметов незащищенными частями тела.

В рамках турнира каратисты соревновались в двух дисциплинах: ката и кумите. Ката — это демонстрация приемов традиционного карате в строгом порядке, бой с невидимым противником. В кумите соперник реальный, на татами спортсмены проводят бой между собой.

Серпуховские каратисты не раз доказывали свой профессионализм на татами. По итогам соревнований ребята заняли второе место.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.