Жители Серпухова поучаствовали в семинаре по общепрофессиональной физподготовке

В Королев прошел семинар-практикум по общепрофессиональной физической подготовке (ОФП) с элементами боевого самбо, ориентированный на юношей возрастной категории 2008–2015 годов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Спортсмены спортивной школы «Русский медведь» продемонстрировали великолепные результаты, подтвердив свои высокие спортивные амбиции и упорные тренировки. В номинации победителей турнира на первом месте оказались: Ахмедов Эмир, Плотников Никита и Бочаров Константин. Их блестящие выступления стали заслугой не только индивидуального старания, но и командной работы, созданной в атмосфере доверия и взаимопомощи.

Серебряным призером турнира стал Джелаухян Ян, чье упорство и старание также заслуживают особого признания. Бронзовые медали были завоеваны Павловым Максимом и Михалковым Никитой, которые показали отличные результаты и продемонстрировали свое мастерство на ковре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.