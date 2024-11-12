Серпухович завоевал золото на чемпионате мира среди военнослужащих

Соревнования собрали команды из десяти стран, продемонстрировав высокий уровень мастерства и спортивного духа. Помимо России участие приняли спортсмены из США, Мексики, Бразилии, Танзании, Анголы, Аргентины, Уругвая и Венесуэлы.

Никита в 2019 году он стал серебряным призером Первенства Европы и победителем Первенства России среди юношей в возрастной категории 15-16 лет. В 2024 году Никита подтвердил свой высокий уровень, став чемпионом на Первенстве России среди юниоров в категории 19-22 года. И вот новое золотое на международной арене.

Под руководством тренера Алексея Галеева на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп», Никита Лебедев продолжает совершенствовать свое мастерство, демонстрируя пример целеустремленности и трудолюбия для молодых спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.