Серпухов стал центром велоспорта на Gran Fondo Russia-2025

Городской округ Серпухов стал местом проведения велогонки Gran Fondo Russia-2025, которая прошла на территории Большого Грызлово. Мероприятие собрало несколько тысяч участников, среди которых были как профессиональные спортсмены, так и любители велоспорта, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Соревнование стало значительным событием в сфере спортивного туризма, привлекая внимание к возможностям муниципалитета в развитии данной сферы. Участники гонки получили возможность не только продемонстрировать свои навыки, но и насладиться живописной природой региона.

Организация мероприятия была на высоком уровне, что способствовало созданию комфортной среды для всех участников. Серпухов продолжает укреплять свои позиции как центр спортивных мероприятий, показывая заинтересованность в развитии велоспорта и здорового образа жизни.

Это мероприятие подчеркивает потенциал округа в привлечении спортивных событий и поддержании интереса к активному образу жизни среди населения.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.