Серия велозаездов Gran Fondo стартует в Подмосковье 12 мая

Легендарный международный велопроект Gran Fondo открывает сезон стартом в Московской области. Первый заезд в 2024 году состоится в Лотошине 12 мая. Регистрация для участников уже открыта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На территории Московской области пройдут пять велозаездов — 12 мая в г. о. Лотошино, 2 июня в Волоколамском г. о., 21 июля в Богородском г. о., 25 августа в Серпухове и заключительный подмосковный старт пройдет 22 сентября в Рузском г. о.

Регистрация на первые две гонки сезона уже открыта на сайте.

Традиционно участникам будут предложены три дистанции: 30, 60 и 100 км. Кроме того, в рамках Gran Fondo Fest 2 июня состоится детский заезд для самых маленьких велолюбителей. Регистрация на Gran Fondo Kids также уже открыта.

Gran Fondo — серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. В России Gran Fondo проводится с 2016 года: за это время в мероприятии приняли участие более 150 тыс. человек. Маршруты Gran Fondo Russia пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья».

«Суперлига Подмосковья» — это сообщество любителей спорта, созданное на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья». Проект стартовал в регионе в 2022 году и на сегодняшний день объединил огромное количество любителей спорта. Участники в формате самостоятельных тренировок прошли и пробежали более 10 млн км. Подробнее узнать о проекте, а также стать его участником можно на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.