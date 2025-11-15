Сергунина: каток площадью 20 тыс «квадратов» на ВДНХ заработает 25 ноября

25 ноября на ВДНХ начнет принимать гостей каток площадью более 20 тыс. квадратных метров. На нем смогут одновременно кататься пять тыс. человек, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«Каток на ВДНХ — одна из крупнейших ледовых площадок Москвы. В прошлый зимний сезон она привлекла полмиллиона человек. На ней выступали фигуристы, проводили театрализованные представления, фестивали и спортивные мастер-классы», — отметила Сергунина.

В 2025 году, как и в прошлом, дорожки для катания будут вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов». Чтобы гостям было удобнее, появятся пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения и иное. В зоне отдыха будут кафе, где можно поесть горячие блины, калачи, вафли, выпить сибирский чай и иные напитки.

Неподалеку от павильона №1 «Центральный» появится ледовая арена для хоккейных матчей и локация для юных гостей.

Посещать каток можно будет со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники с 10:00 до 23:00. Купить билеты и увидеть расписание сеансов можно на сайте комплекса.

Программа к началу зимнего сезона на ВДНХ будет 28 и 29 ноября. Основной площадкой будет каток.

Там в оба дня с 18:30 до 21:30 будут выступать известные фигуристы. Также гостей ожидают театральные постановки и ледовые шоу с выступлениями акробатов.

