Сергиевом Посаде стал чемпионом Московской области в беге на короткой дистанции

В Подмосковье 6 и 7 февраля состоялся Чемпионат по легкой атлетике в закрытых помещениях. Соревнования собрали сильнейших атлетов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Пятеро воспитанников Сергиево-Посадской спортивной школы «Центр» Светлана Власова, Елизавета Целавина, Антон Ионин, Артем Дмитрук и Василий Степанов приняли участие в состязании, бросив вызов спортсменам из взрослой возрастной категории. Василий Степанов завоевал золото в беге на 50 метров с препятствиями, к финишу он пришел с результатом 7,47 секунды. У Артема Дмитрука — бронза в беге на 200 метров с результатом 22,92 секунды. Эти достижения открывают сергиевопосадским легкоатлетам путь на первенство Центрального Федерального округа, а затем и на первенство России, которые пройдут летом.

Спортивная школа «Центр» в Сергиево-Посадском городском округе — одна из сильнейших в регионе. Здесь бесплатно проходят спортивную подготовку по шестнадцати видам спорта более 1500 детей и подростков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.