Сергиево-Посадский округ определил чемпионов школьной лиги по футзалу

Финал Сергиево-Посадской «Школьной лиги» по футзалу прошел 11 марта в спорткомплексе «Темп». Победу одержала команда Хотьковской школы №5, которая представит округ на областном этапе в конце марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финальном турнире участвовали восемь школьных команд. Они боролись за право представить Сергиево-Посадский округ на областном этапе, который в этом сезоне впервые объединит команды со всех округов Московской области.

В решающем матче встретились команды Хотьковской школы №5 и Сергиево-Посадской школы №11. Со счетом 8:1 победили футболисты из Хотькова. Теперь им предстоят усиленные тренировки перед выступлением на региональном уровне.

Уже 12 марта в спорткомплексе «Темп» определят победителей Школьной лиги по баскетболу 3 на 3. Юноши и девушки сыграют одновременно на двух площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.