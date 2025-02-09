Сергиево-Посадский боксер взял бронзу на первенстве Московской области

Первенство Московской области по боксу среди юношей 15-16 лет проходило с 4 по 8 февраля в поселке Обухово Богородского городского округа. В турнире приняли участие 167 спортсменов-победителей отборочных зональных первенств, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Боксер Сергиево-Посадской спортивной школы «Центр» Степан Цыганов провел три результативных боя и дошел до полуфинала. В упорной схватке на ринге он все же уступил местному спортсмену, тем завоевав бронзовую медаль.

Тренер спортсмена Алексей Павлик считает, что это блестящий результат. Ведь Степан в прошлом году стал бронзовым призером первенства России 2024 в городе Чехов и попал в сборную России. В этом спортивном сезоне он стал выходить на ринг по старшему году, с 15-16 летними, а ему только 14.

Еще один воспитанник спортшколы «Центр» Добрыня Шагов тоже добился успеха: он провел два боя и лишь в четвертьфинале уступил своему сопернику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.