Сергей Фесиков: амбиции родителей могут мешать детям развиваться в спорте

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков призвал родителей не требовать от детей быстрых результатов и доверять тренеру. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года отметил, что взрослые порой пытаются реализовать собственные амбиции через наследников, сообщает «Крым 24» .

Сомнения родителей в решениях тренера могут нарушить его взаимодействие с юным спортсменом. Особенно это мешает на первых этапах, когда ребенок привыкает к нагрузкам и учится верить в свои силы.

По словам Фесикова, с 7 до 12 лет закладывается основа будущей спортивной подготовки. В этот период важно освоить базовые навыки, а не добиваться результатов любой ценой. Родителям стоит поддерживать ребенка и не торопить его развитие.

«Когда вы отдаете ребенка в спорт, не пытайтесь реализовать себя через него. Тренер поможет, квалификация тренера поможет. Не форсируйте своего ребенка, все должно быть поэтапно», — сказал Фесиков.

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