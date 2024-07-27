Сергей Агаджанян провел в центре помощи детям Люберец спортивное мероприятие

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк вместе с руководителем центра военно-тактических игр «Берсерк» Павлом Шараповым организовали спортивное мероприятие для воспитанников центра помощи семье и детям «Люберецкий» в поселке Томилино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мотивируя детей к спортивному здоровому образу жизни, богатырь показал детям несколько номеров по сценическому экстриму — надул до разрыва грелку и сломал руками несколько стальных стержней. Ребята с интересом пообщались с Сергеем Агаджаняном на тему спорта и здорового образа жизни.

Общественники провели для мальчишек и девчонок занятие по основам лазертага. После чего, воспитанники семейного центра смогли поиграть в эту военно-тактическую игру.

В этот раз люберецкому Халку во время мероприятия ассистировала, как и на многих ярких и сложных рекордах в регионах России, его жена Людмила, она не один год помогает и поддерживает своего мужа в его общественной деятельности.

Гости передали ребятам свежие фрукты, а с руководителем центра Еленой Каменковой наметили график будущих встреч с молодежью.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.