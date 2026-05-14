Сергей Агаджанян провел открытую тренировку в Люберцах 14 мая

Открытая тренировка многократного рекордсмена мира по силовым номерам Сергея Агаджаняна прошла 14 мая в фитнес-клубе в Люберцах. Спортсмен готовится к установлению мирового рекорда по сценическому экстриму, попытка которого состоится 12 июня в День России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Тренировка прошла в рамках подготовки к мировому рекорду, который планируют установить в Люберцах 12 июня. Во время занятия заместитель президента федерации силового экстрима России продемонстрировал элементы программы, включающей сложные и травмоопасные силовые номера.

В частности, спортсмен удерживал в тренажере Смита штангу с ассистентом на плечах общим весом более 150 кг, надувал до разрыва грелку и скручивал сковородку в трубочку. Также он поднял штангу весом более 200 кг на трапецию и разорвал подряд две стальные шпильки руками.

Кроме того, Агаджанян надувал грелку до разрыва в прыжках, а лежа с прыгающим на груди ассистентом вновь выполнял номер с разрывом грелки и скручиванием сковороды. Сценический экстрим предполагает демонстрацию силы через разрушение твердых предметов, удержание тяжестей и другие элементы, требующие высокой физической подготовки.

Попытка установления мирового рекорда пройдет в рамках празднования Дня России в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.