Серебро на чемпионате России по шорт-треку выиграла спортсменка из Подмосковья

По итогам чемпионата России по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек представительница Подмосковья Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсменка из Московской области Фаиля Аймалетдинова финишировала второй на дистанции 1 500 м среди женщин. Лидером гонки и бронзовым призером стали соперницы из Свердловской области.

«Соревнования прошли успешно для меня, так как это взрослый чемпионат России, и я впервые вступила на пьедестал на таких серьезных соревнованиях. До конца года больше соревнований не будет, но в начале января мы поедем на Сахалин на Российско-Китайские Игры, где будем представлять Россию», — сказала после награждения Фаиля Аймалетдинова.

Соревнования состоялись в рамках празднования 20-летия ЛД «Уральская молния». В течение трех дней сильнейшие спортсмены страны разыграли шесть комплектов наград среди мужчин и женщин на дистанциях 500, 1 000 и 1 500 м, а также в эстафетах на 3 000 и 5 000 м.

Чемпионат России по шорт-треку проходил с 12 по 15 декабря 2024 года в Челябинске. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.