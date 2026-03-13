Серебряный призер ОИ принял участие в церемонии награждения воспитанниц Можайской ВК

В Можайской ВК ГУФСИН России по Московской области состоялась торжественная церемония награждения воспитанниц учреждения по итогам юбилейной XVI Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях. Традиционно мероприятие проводится при поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Ранее подростки состязались в прыжках в длину, беге на 100 метров, волейболе и других видах спорта, соответствующих ступеням Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В соревнованиях приняли участие 36 воспитанниц МВК.

Вручить заслуженные награды девушкам, занявшим призовые места в личном первенстве, приехали Советник Председателя Общества «Динамо» Владимир Тимошин, начальник Отдела социально-ориентированных программ Общества «Динамо» Наталья Иноземцева и заместитель начальника Михаил Королев, председатель отдела по делам физической культуры и спорта Московской городской епархии Иерей Павел Симонов, руководитель PR отдела Росохотрыболовсоюза Варвара Световцева. Почетным гостем мероприятия стал заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе, серебряный призер олимпийских игр, чемпион мира, победитель и призер чемпионатов Европы Александр Блинов.

«Спорт дисциплинирует, дает заряд бодрости и положительные эмоции, необходимые человеку. В здоровом теле — здоровый дух! Поэтому я желаю всем заниматься спортом, поставить себе цель и идти к ней», — сказал Александр Блинов, обращаясь к присутствующим.

После церемонии награждения мероприятие продолжилось мотивационной встречей с Владимиром Тимошиным и Александром Блиновым, в ходе которой воспитанницы посмотрели фото и видео материалы из личного архива динамовского спортсмена и задали ему множество интересующих вопросов. Спортсмен провел мастер-класс и автограф-сессию.

Стоит отметить, что мероприятие проводилось при информационной поддержке программы «Чрезвычайное происшествие» телекомпании НТВ.