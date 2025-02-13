«Серебряные старты на воде» состоятся в Лобне

В городском округе Лобня состоятся ежегодные соревнования по плаванию среди пенсионеров «Серебряные старты на воде». Участники будут состязаться в заплыве на 50 метров вольным стилем, сообщает пресс-служба администрации округа.

К участию в соревнованиях приглашают жителей города, достигших пенсионного возраста: женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Заявки принимаются до 20:00 17 февраля.

Турнир пройдет 20 февраля в бассейне по адресу: ул. Силикатная, 2.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Так, в городе началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, которое планируется закончить в декабре 2025 года.

Поддержка жителей старшего поколения — одно из приоритетных направлений работы в городе. Здесь открыто отделение проекта «Активное долголетие» и «Союза пенсионеров России». Для участников регулярно проводят образовательные, спортивные и культурные мероприятия.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.