Серебряные медали Всероссийского первенства по ушу-саньда у королевских спортсменов

В минувшие выходные в Москве завершилось престижное первенство России по ушу в дисциплине саньда среди юношей и девушек от 12 до 17 лет, передает пресс-служба администрации городского округа Королев.

Более 250 сильнейших спортсменов из 21 региона Российской Федерации бились за медали турнира.

Спортивную школу ушу города Королев в составе сборной Московской области представляли Максим Федоров Максим Богатель. Ребята показали отличные результаты, продемонстрировав не только мастерство, но и невероятную силу духа. Их упорство и трудолюбие стали залогом этого успеха. По итогам напряженных схваток оба наших земляка сумели подняться на вторую ступень пьедестала завоевав серебро первенства.

Эти награды стали свидетельством высокого уровня подготовки воспитанников королевской школы ушу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.