Серебряную медаль игр БРИКС завоевал подмосковный пловец

сегодня в 12:14

Серебряную медаль игр БРИКС завоевал пловец из Мытищ. Анатолий Гусенков занял второе место на дистанции 200 м комплексом, передает пресс-служба администрации городского округа.

Пловец не только принес серебряную медаль в копилку сборной России, но и установил личный рекорд — 2:01.06.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.