Семья дзюдоистов из Подмосковья получила знаки ГТО на форуме «Мы вместе.Спорт»

Семья Чаплыгиных из Сергиева Посада награждена золотыми знаками отличия всероссийского комплекса ГТО в рамках торжественной церемонии форума «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые знаки отличия от имени министра спорта России Олега Матыцина были вручены жителям Подмосковья, супругам Николаю Чаплыгину и Татьяне Чаплыгиной, а также их детям Даниилу и Марии, учащимся общеобразовательной школы № 21 города Сергиев Посад. Вся семья ведет активный образ жизни, ежедневно занимаются физкультурой и спортом, а также принимают участие в соревнованиях по дзюдо.

​Супружеская чета Чаплыгиных успешно выполнила нормативы 12 ступени комплекса ГТО, а юные спортсмены Даниил и Мария отлично справились с нормативами второй и третьей ступени соответственно.

​Торжественная церемония состоялась в рамках проведения 11 и 12 апреля в Москве в Гостином дворе традиционного форума «Мы вместе. Спорт». Награждение отличников ГТО проводил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. Мероприятие было посвящено десятилетию подписания президентом РФ указа «О всероссийском физкультурно-спортивном комплекса «Готов к труду и обороне».

​На данный момент в мероприятия по выполнению испытаний комплекса ГТО вовлечено свыше 16% населения РФ — это более 22,5 млн россиян. Также на сегодняшний день свыше 10 млн человек уже получили знаки отличия комплекса ГТО.

​Торжественная церемония награждения проводилась в целях популяризации и формирования позитивного имиджа всероссийского комплекса ГТО, в том числе в рамках решения задач по оздоровлению нации, предусмотренных в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.