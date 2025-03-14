Семилетний шахматист из Подмосковья стал победителем турнира «Юные звезды»

9 марта в Москве состоялся турнир по быстрым шахматам «Юные звезды». В качестве наград за призовые места победителям вручили медали и кубки, а также памятные призы, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Воспитанник Районного дома культуры (г. Ногинск) Серафим Панкратьев сумел завоевать первое место в возрастной категории — 2018 г.

Шахматист, невзирая на столь юный возраст, справился с волнением и блистательно выступил на турнире, показав прекрасную подготовку.

В соревнованиях приняли участие 30 ребят в возрасте от 6 до 9 лет. Само состязание традиционно состояло из семи туров. Пока участники думали, как переиграть друг друга, за ними пристально наблюдали представители шахматного клуба.

После завершения всех партий жюри подвело итоги и объявило имена победителей, а также тех, кто стал лучшим в специальных номинациях.

Организаторы турнира рады, что ребята с таким интересом осваивают этот непростой, но очень увлекательный вид спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.