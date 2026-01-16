Семиклассница из Раменского выиграла первенство ЦФО по скалолазанию в Воронеже

Семиклассница Диана Морозова стала первой раменской спортсменкой, победившей на первенстве Центрального федерального округа по скалолазанию в дисциплине «трудность» в декабре в Воронеже, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Диана Морозова не только заняла первое место в дисциплине «трудность», но и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Это первая подобная победа для раменского скалолазания.

Наставник спортсменки Георгий Сабитов, старший тренер клуба «Аркона» и спортшколы ЦСКА, отметил, что на соревнованиях в составе сборной Московской области выступили девять спортсменов из Раменского. Саша Логачева завоевала две бронзовые медали в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг». Ира Терентьева и Марк Вальтер заняли пятые места в «трудности», а Аня Кузнецова и Кира Комиссарова стали финалистами в «боулдеринге».

Скалолазы тренируются пять раз в неделю по три часа на специально оборудованных скалодромах. Кроме того, во время ежегодных сборов спортсмены проходят маршруты на природных скалах, что, по словам Дианы Морозовой, значительно сложнее. Она отметила, что ей нравится ставить перед собой новые цели и развиваться в спорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.