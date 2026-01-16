Семен Ефимов выиграл две золотые и одну серебряную медаль на FIS-стартах в Италии

Спортсмен из Подмосковья Семен Ефимов завоевал две золотые и одну серебряную медаль на международных соревнованиях по горнолыжному спорту в Италии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Семен Ефимов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Дмитрова, стал двукратным победителем международных FIS-стартов по горнолыжному спорту в Италии. Вторую золотую медаль он завоевал в дисциплине «слалом». В общей сложности спортсмен получил две золотые и одну серебряную награду.

Соревнования проходили в Кронплатце 10 и 11 января, а также в Валле-ди-Казиес 15 января 2026 года. В турнире участвовали 54 горнолыжника из 24 стран.

По итогам состязаний Семен Ефимов вошел в состав национальной сборной и будет представлять Россию на Кубке мира по горнолыжному спорту, который пройдет в Кицбюэле 25 января и в Шладминге 28 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.