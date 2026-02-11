Семейный турнир по быстрым шахматам пройдет в Одинцовском округе 21 февраля

Семейный командный турнир по быстрым шахматам состоится 21 февраля в КДЦ «Заречье» в Одинцовском округе. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В КДЦ «Заречье» 21 февраля пройдет семейный турнир по быстрым шахматам. К участию допускаются команды из двух человек: взрослого (18 лет и старше, близкого родственника) и ребенка (до 18 лет). Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10 минут плюс 5 секунд на ход.

Открытие соревнований запланировано на 11:00. К участию приглашаются семьи с детьми от 6 лет. Для участия необходимо оплатить заявочный взнос.

Предварительные заявки принимаются до 18 февраля включительно через специальную форму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.