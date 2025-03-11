Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о необходимости выявить и наказать лица, допустившие расистские высказывания в адрес бразильского хавбека команды Вендела. По его мнению, данный эпизод станет проверкой для системы Fan ID, призванной облегчить идентификацию нарушителей, сообщает «Бриф24» со ссылкой на официальный сайт «Зенита».

8 марта во время матча между «Зенитом» и «Факелом» произошел неприятный расистский инцидент. Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, подвергшийся оскорблениям на расовой почве, был удален с поля за оскорбительный жест, адресованный болельщикам на трибунах.

Семак акцентировал внимание на том, что клубы располагают видеоматериалами и информацией о билетах, что позволяет установить личности зачинщиков беспорядка. Он подчеркнул, что подобное поведение негативно сказывается на репутации российского футбола.

«Сейчас очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает карта болельщика, потому что те люди, которые себя так ведут, они должны нести справедливое наказание. У нас есть прекрасная возможность убедиться в том, что эта система работает», — добавил тренер.

После окончания матча «Зенит» направил обращение в контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой об отмене красной карточки Вендела. Футболист признался, что его реакция была спровоцирована неоднократными провокациями и расистскими выкриками со стороны болельщиков.

Система Fan ID (паспорт болельщика), введенная на стадионах РПЛ во второй половине сезона 2022/23, создана для повышения уровня безопасности и контроля за поведением зрителей.