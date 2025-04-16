Семь медалей выиграли спортсмены Подмосковья на турнире по боксу на призы Лебзяка

В подмосковных Химках завершились всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17 — 18 лет на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка. Спортсмены из Московской области завоевали 2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В весовой категории 48 кг победу одержал спортсмен из Наро-Фоминска Александр Цхай. Еще одно «золото» на счету боксера из Подольска Джахпара Газимагомедова в весовой категории 92 кг. Серебряные медали завоевали Роман Поляков (весовая категория 57 кг, Чехов), Григорий Григорян (весовая категория 71 кг, Химки) и Камалитдин Абдуллаев (весовая категория 86 кг, Наро-Фоминск). Бронзовые награды на счету Назара Хазова (весовая категория 67 кг, Мытищи) и Михаила Крюка (весовая категория 80 кг, Балашиха).

В рамках финального дня соревнований прошло чествование подмосковных медалистов чемпионата мира среди женщин и их тренеров от руководства спортивной федерации бокса Московской области. Серебряным призером чемпионата стала Юлия Чумгалакова и бронзовая медаль у Елены Бабичевой.

Всероссийский турнир по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы Александра Лебзяка проводится уже в четвертый раз и является важным этапом в спортивной карьере российских боксеров. Турнир прошел в Химках с 7 по 13 апреля.

В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 23 регионов России, которые организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.