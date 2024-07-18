Секция синхронного плавания в Ленинском округе готовится отметить юбилей

Уже около 10 лет в детском оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» в Ленинском городском округе действует секция синхронного плавания. Группы по этому виду спорта открыты в обоих филиалах — и в Видном, и в поселке Развилка. О работе секции рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Чтобы стать синхронисткой, не обязательно уметь хорошо держаться на воде. Этот навык приобретается в процессе тренировок. Любая девочка может быть зачислена в группу. Со временем они осваивают все стили плавания», — приводятся в сообщении пресс-службы слова директора «Дельфина», почетного жителя Ленинского округа Гульнары Романадзе.

Тренирует воспитанниц заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, чемпионка мира и Европы Екатерина Басова. Занятия у девочек проходят не только на воде. В гимнастическом зале они занимаются общей физической подготовкой, растяжкой, отработкой фигур на ковре. В настоящее время секцию посещают около тридцати юных жительниц Ленинского округа в возрасте от 5 до 15 лет.

«Воспитанницы центра „Дельфин“ не принимают участия в соревнованиях. Это секция работает исключительно на шоу, делая упор на кордебалет. Отработка фигур занимает очень много времени, а наша цель здесь — общее развитие, оздоровление, художественное, эстетическое воспитание девочек», — приводятся в сообщении слова Екатерины Басовой.

Добавим, что на центр «Дельфин» в Ленинском округе воспитал немало талантливых спортсменов. Так, в его бассейне начинали свою карьеру двукратный Олимпийский чемпион Евгений Рылов и серебряный призер Олимпиады в Токио Иван Гирев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.