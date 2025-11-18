Счет 3:1 в матче со американками принесли победы Шуваловой и Шухман

Фото - © Региональный этап Единой школьной лиги Подмосковья по шахматам в Королеве/Медиасток.рф

сегодня в 23:07

В Испании продолжается командный чемпионат мира по шахматам, где российские шахматистки уверенно переиграли сборную США во втором туре группового этапа, сообщает ТАСС .

Со счетом 3:1 победу отечественной команде принесли Полина Шувалова и Анна Шухман, одолевшие своих соперниц, в то время как Александра Горячкина и Лея Гарифуллина завершили партии вничью.

Турнир проходит при участии шести сборных в группе, где россиянки уже ранее обыграли команду Казахстана.

В 2023 году российские шахматисты пропускали чемпионат из-за ограничений Международной шахматной федерации, а в текущем сезоне выступают в нейтральном статусе.

Финальные игры турнира состоятся 24 ноября.

