Счет 3:1 в матче со американками принесли победы Шуваловой и Шухман
Фото - © Региональный этап Единой школьной лиги Подмосковья по шахматам в Королеве/Медиасток.рф
В Испании продолжается командный чемпионат мира по шахматам, где российские шахматистки уверенно переиграли сборную США во втором туре группового этапа, сообщает ТАСС.
Со счетом 3:1 победу отечественной команде принесли Полина Шувалова и Анна Шухман, одолевшие своих соперниц, в то время как Александра Горячкина и Лея Гарифуллина завершили партии вничью.
Турнир проходит при участии шести сборных в группе, где россиянки уже ранее обыграли команду Казахстана.
В 2023 году российские шахматисты пропускали чемпионат из-за ограничений Международной шахматной федерации, а в текущем сезоне выступают в нейтральном статусе.
Финальные игры турнира состоятся 24 ноября.
