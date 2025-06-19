Щелковский лыжник завоевал серебро на соревнованиях в Москве

В Москве в рамках VI этапа Фестиваля лыжных гонок России (ФЛРД) сезона «Весна-Лето 2025» прошли традиционные соревнования «Марьинская гонка» по лыжероллерам. Побороться за призовые места приехали порядка 250 участников из разных регионов страны. Соревнования проходили в свободном стиле на нескольких дистанциях, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В соревнованиях приняли участие и воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково. Они показали отличные результаты. Фёдор Григорьев стал серебряным призером среди юношей 2012–2013 гг. р. на дистанции 7,4 километра. Другие спортсмены не заняли призовые места, но выступили достойно. Екатерина Атланова, Глеб Мамонов и Анна Корнилович заняли 4, 5 и 6 места в своих возрастных категориях на дистанции 7,4 километра. А Ясна Шорина заняла 6 место на дистанции 3,7 километра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.