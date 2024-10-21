Щелковский бегун стал призеромм кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN»

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В рамках проекта «Суперлига Подмосковья» в Одинцово состоялся пятый старт серии легкоатлетических забегов — кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щелково.

Участники могли выбрать дистанцию в соответствии со своим уровнем подготовки: 3, 5, 10 или 21,1 километра. Старт состоялся в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

В забеге на 5 километров Павел Куприянов, тренер физкультурно-оздоровительного комплекса городского округа Щёлково, завоевал бронзовую медаль!

Поздравляем Павла с очередным достойным результатом! Гордимся им и с нетерпением ждем новых ярких финишей!

Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» состоялся 19 октября 2024 года в Одинцово. Это пятый старт серии легкоатлетических забегов в рамках проекта «Суперлига Подмосковья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.