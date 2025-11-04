Щелковские студенты завоевали 4 медали на Всероссийских соревнованиях «Тропа разведчика»

В городском округе Серпухов 3-го ноября завершились ежегодные Всероссийские соревнования по прикладным видам спорта «Тропа разведчика». В мероприятии приняли участие более 40 команд со всей страны — будущие специалисты по правоохранительной деятельности совместно со Спортивным военно-патриотическим центром памяти 6-й роты Псковских десантников «Пантера». Состязания были посвящены памяти гвардии младшего сержанта ВДВ Алексеева Владимира Алексеевича и приурочены ко Дню военной разведки, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Студенты Щелковского колледжа продемонстрировали невероятную выдержку, силу и волю к победе. Им предстояло преодолеть по-настоящему сложную трассу, которая включала пересечение холодной водной преграды вплавь, изнурительный марш-бросок на 3,5 км с крупногабаритными макетами оружия в руках, точное метание гранат из разных положений, преодоление зараженного и задымленного участка местности в противогазах, и многое другое.

С каждым этапом студенты справлялись достойно, проявляя командный дух и стремление к победе. По итогам соревнований первое место заняли Екатерина Львова и Дарья Некрасова, а Злата Рощина и Мария Кочанова завоевали бронзу.

Кроме того, десять студентов Щелковского колледжа получили специальный приз «За волю к Победе». Для многих из них это был дебют на соревнованиях такого масштаба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.