Щелковские спортсмены показали высокие результаты на зимней Спартакиаде инвалидов

На базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Московской области «Спортивная школа Олимпийского резерва „Истина“ в деревне Головино городского округа Истра прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках II зимней юношеской Спартакиады инвалидов Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие спортсмены с различными нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата из нескольких городов региона.

Эти соревнования стали важным этапом подготовки для кандидатов на участие в отборочных соревнованиях и финале IV Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов по лыжным гонкам.

Спортивная школа Олимпийского резерва «Истина» выразила благодарность за помощь в организации и проведении мероприятия. Все прошло на высшем уровне, и участники отметили отличную подготовку трасс и высокий уровень обслуживания.

Среди воспитанников Спортивной школы по адаптивным видам спорта «Спартанец» из городского округа Щелково были завоеваны следующие медали: Рогожин Никита — два серебра на дистанциях 1 км и 5 км; Садердинова Адиля — бронза на дистанции 1 км; Скоков Тимур — золото на дистанции 3 км; Солдатенкова Ксения — золото на дистанциях 1 км и 2,5 км; Золотарева Лена — серебро на дистанции 1 км; Хархардин Аким — два золота на дистанциях 1 км и 5 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.