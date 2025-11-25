Щелковские пловцы завоевали 39 медалей на региональных соревнованиях

В минувшее воскресенье, 23-го ноября, в городе Черноголовка состоялись Спортивные соревнования Московской области по плаванию «Область», сообщили сообщили в пресс-службе местной администрации.

В этих соревнованиях плавательный центр «Нептун» из городского округа Щелково представляла команда из 66 человек. А в общей сложности в мероприятии принимали участие порядка 500 спортсменов из городов Лыткарино, Фрязино, Одинцово, Балашиха, Видное, Раменское, Мытищи, Сергиев Посад, Серпухов, Электросталь, Коломна, Пущино, Лобня, Долгопрудный, Щелково, Орехово-Зуево и Москва.

Юные спортсмены из Щелкова показали хорошие результаты. Копилка плавательного центра «Нептун» пополнилась на значительное количество медалей: 10 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых.

Впервые выполнили норматив II спортивного разряда семь пловцов. В подготовке победителей принимали участие педагоги Марина Егорова, Елена Дремлюга, Евгений Чимерев, Татьяна Михалева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.