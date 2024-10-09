Щелковские юные дзюдоисты успешно открыли соревновательный сезон

сегодня в 14:42

В Москве прошел детский турнир по дзюдо. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов, представляющих две возрастные группы — 2012-2013 и 2014–2015 годов рождения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково показали отличную физическую форму и стойкость духа, выступив на соревнованиях с достоинством.

В возрастной группе 2014–2015 годов рождения наши медалисты были следующими: Алексей Карев — 2 место в весовой категории 31 кг; Ратмир Гильманов — 2 место в весовой категории 38 кг; Умар Примов — 3 место в весовой категории 25 кг; Гордей Швецов — 3 место в весовой категории 29 кг; Эдуард Андросов — 3 место в весовой категории 34 кг; Руслан Нарбеков — 3 место в весовой категории 38 кг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.