Щелковские гимнастки успешно выступили на областных соревнованиях
Фото - © Спорткомитет г.о. Щёлково
В городе Раменское завершились первенство и кубок Московской области по художественной гимнастике, а также спортивное соревнование на призы МООО «Федерация художественной гимнастики». Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково продемонстрировали высокие результаты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Кира Коптева, гимнастка 2011 года рождения, проявила упорство и заняла второе место в программе кандидатов в мастера спорта.
Валерия Козлова, гимнастка 2014 года рождения, выступила по программе первого взрослого разряда и вошла в пятёрку сильнейших спортсменок области.
Анастасия Иванюхина и Дарина Кустяева, гимнастки 2012 года рождения, стали двадцатыми среди лучших в Московской области.
София Якоби, выступавшая по программе кандидатов в мастера спорта, Валерия Козлова, также представлявшая программу кандидатов в мастера спорта, и Кристина Шалунова, выступавшая по программе мастера спорта, продемонстрировали отличные результаты.
Кроме того, команды «Шармэль», в состав которой вошли Мария Русинова, Софья Русинова, Дарья Ганенко, Ева Фадеева, Виктория Дубовик и Милана Король, а также команда «Вдохновение», выступавшая по программе кандидатов в мастера спорта, показали достойные результаты.
В соревнованиях приняли участие более 500 сильнейших гимнасток Московской области.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.