Щелковские гимнастки успешно выступили на областных соревнованиях

сегодня в 13:10

В городе Раменское завершились первенство и кубок Московской области по художественной гимнастике, а также спортивное соревнование на призы МООО «Федерация художественной гимнастики». Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково продемонстрировали высокие результаты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Кира Коптева, гимнастка 2011 года рождения, проявила упорство и заняла второе место в программе кандидатов в мастера спорта.

Валерия Козлова, гимнастка 2014 года рождения, выступила по программе первого взрослого разряда и вошла в пятёрку сильнейших спортсменок области.

Анастасия Иванюхина и Дарина Кустяева, гимнастки 2012 года рождения, стали двадцатыми среди лучших в Московской области.

София Якоби, выступавшая по программе кандидатов в мастера спорта, Валерия Козлова, также представлявшая программу кандидатов в мастера спорта, и Кристина Шалунова, выступавшая по программе мастера спорта, продемонстрировали отличные результаты.

Кроме того, команды «Шармэль», в состав которой вошли Мария Русинова, Софья Русинова, Дарья Ганенко, Ева Фадеева, Виктория Дубовик и Милана Король, а также команда «Вдохновение», выступавшая по программе кандидатов в мастера спорта, показали достойные результаты.

В соревнованиях приняли участие более 500 сильнейших гимнасток Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.