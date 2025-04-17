Щелковские гимнастки пополнили копилку города новыми медалями

В городском округе Раменское завершились Межрегиональные соревнования и открытый турнир «Солнышко» по эстетической гимнастике. Дворец спорта «Борисоглебский», в котором проходило мероприятие, собрал более 500 сильнейших гимнасток со всей страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Воспитанницы щелковской спортивной школы олимпийского резерва сумели задать высокую планку для остальных команд и вновь заслуженно взошли на пьедесталы.

Так, команда «Риксос-Ритмико» стала лучшей в возрастной категории 8-10 лет. Команда «Риксос» заняла 1-е место в Межрегиональных соревнованиях в возрастной категории 12-14 лет. Серебро завоевала команда «Никос» в Межрегиональных соревнованиях в возрастной группе 10-12 лет.

Гимнастки тренируются на базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» городского округа Щелково. Их подготовила тренер Любовь Никулина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.