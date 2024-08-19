сегодня в 18:22

Щелковские футболисты завершили учебно-тренировочные сборы по мини-футболу в Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На базе «Покровское» под руководством опытных тренеров Алексея Левичева, Рустама Азизова и Николая Широченкова спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково усердно готовились к новому учебному году. Они работали над техническими навыками, улучшали физические качества, разрабатывали тактику игры и активно проводили свободное время.

В спортивной школе олимпийского резерва городского округа Щелково открыт набор в секцию по футболу для детей 2016 года рождения.

Приглашаются ребята, которые любят футбол и мечтают достичь профессиональных высот в этом виде спорта. Воспитанники спортивной школы регулярно участвуют в различных спортивных мероприятиях и часто становятся победителями и призерами соревнований.

Набор в группу ведет профессиональный тренер с многолетним опытом — Быстров Сергей Геннадьевич. Занятия абсолютно бесплатные. Телефон для записи: +7 (910) 083-52-72.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.